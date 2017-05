Donald Trump 'wil alles doen voor Israëlisch-Palestijnse vredesdeal'

De Amerikaanse president Donald Trump 'wil alles doen' wat hij kan om een vredesakkoord tussen de Israëli's en de Palestijnen te bewerkstelligen, zo zei hij in een gezamenlijke persconferentie met de Palestijnse president Mahmoud Abbas. Trump ontmoette Abbas in Bethlehem op de Westelijke Jordaanoever, op de laatste dag van zijn tussenstop in het Midden-Oosten.

Hij zei verder dat vrede 'een keuze is die we elke dag moeten maken' en dat de VS 'er is om die droom mogelijk te maken voor jonge joodse, christelijke en moslimkinderen in de regio'.

Tweestatenoplossing

Abbas van zijn kant zei de 'nobele en haalbare' missie van Trump te verwelkomen. Hij hield tijdens de persconferentie opnieuw een betoog voor een tweestatenoplossing op basis van de grenzen van 1967, met Oost-Jeruzalem als Palestijnse hoofdstad, wat dan weer 'no pasaran' is voor Israël.

De president van de Palestijnse Autoriteit gaf te kennen dat de bezetting van de Westelijke Jordaanoever en niet het jodendom de voornaamste reden is waarom Palestijnen een probleem hebben met Israël. 'Wij zijn bereid om in dialoog te treden met onze Israëlische buren om het vertrouwen op te bouwen en een echte kans op vrede te creëren.'

Ultieme deal

Trump probeert het Israëlisch-Palestijns vredesoverleg te reanimeren. Beide partijen hebben al meer dan drie jaar geen rechtstreekse gesprekken meer gevoerd. De Amerikaanse president beschouwt zichzelf als een groot 'dealmaker' en heeft een en ander al 'de ultieme deal' genoemd. 'Ik hoorde dat het een van de moeilijkste deals van allemaal is', zei hij ook.

Zijn persconferentie begon Trump met een betuiging van medeleven met de mensen in Manchester na de aanslag op een concert van Ariana Grande.

Vanavond reist Trump door naar Rome en Vaticaanstad, woensdagavond strijkt hij neer in Brussel voor de NAVO-top. Lees alles wat u moet weten over de komst van de Amerikaanse leider.