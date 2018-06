Donald Trump: 'Verenigde Staten worden geen vluchtelingenkamp'

'Als je ziet wat er in Europa gebeurt, wat er elders gebeurt, dan kunnen we niet toelaten dat het in de Verenigde Staten zover komt', aldus Trump.

Reden voor deze uitspraken is de situatie aan de grens tussen de Verenigde Staten en Mexico, waar kinderen van hun ouders worden gescheiden en in kooien opgesloten. Het gaat sinds midden april om goed 2.000 kinderen.

Video released by US Customs and Border Protection from inside a Texas immigration facility shows children and adults held in cages pic.twitter.com/mViEQBmcnh — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) June 18, 2018

Trump had het over een 'trieste' situatie, die weliswaar 'snel' geregeld kan worden als het Congres instemt met zijn wetgeving over migratie.

Trump legt de schuld bij de Democraten die, volgens hem, elke stap vooruit in de hervorming van de migratiewetgeving blokkeren. Trumps Republikeinen hebben een meerderheid in het Congres.

'We willen kinderen niet van hun ouders scheiden', zei Trumps minister van Justitie Jeff Sessions maandag in een toespraak in New Orleans. 'Maar we willen ook niet dat volwassenen hun kinderen illegaal meenemen, en ze zo in gevaar brengen. Het is een van de redenen waarom het Amerikaanse volk president Donald Trump verkozen heeft: om een einde te maken aan de anarchie aan onze zuidgrens.' Eerder gebruikte Sessions een Bijbelvers om het scheiden van families te rechtvaardigen.

Vanuit New York liet VN-secretaris-generaal Antonio Guterres, bij monde van een VN-woordvoerder, al weten dat kinderen niet van hun ouders gescheiden mogen worden. 'De secretaris-generaal meent dat migranten en vluchtelingen altijd met respect en waardigheid behandeld moeten worden, en in overeenstemming met het internationaal recht', klinkt het in een persbericht. 'De eenheid van families moet bewaard blijven.'

Eerder had ook afscheidnemend VN-mensenrechtencommissaris Zeid bin Ra'ad al kritiek gegeven op de Amerikaanse praktijken.

'Wat met migratie in Europa gebeurt, willen we hier niet'

Trump liet op maandag ook zijn licht schijnen over de crisis binnen de Duitse regering. Volgens Trump is het Duitse volk zich tegen haar leiders aan het keren, nu migratie 'de al zwakke coalitie in Berlijn door elkaar schudt'.

Heel Europa maakte een grote fout door 'miljoenen mensen binnen te laten'. De Amerikaanse president voegt eraan toe dat 'misdaad in Duitsland sterk gestegen is', en besluit dat 'we willen wat er met migratie in Europa gebeurt niet bij ons zien gebeuren!'. De tweets zijn een nauwelijks verholen uithaal naar de Duitse bondskanselier Angela Merkel.

Sinds de start van de vluchtelingencrisis in 2015 vroegen goed 3,3 miljoen mensen asiel aan in een van de 28 EU-lidstaten, op een bevolking van in totaal meer dan 500 miljoen mensen. De 'miljoenen mensen' die volgens Trump Europa zijn binnengekomen 'hebben de cultuur zo hard en gewelddadig veranderd!'.

Begin vorige maand kwam de Duitse regering met criminaliteitscijfers voor 2017. Misdaad in Duitsland is in 2017 met 5 pct gedaad, het laagste percentage sinds 1992. 'Duitsland is veiliger geworden', aldus minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer bij de voorstelling van de cijfers. Ook het aantal misdrijven door mensen die niet de Duitse nationaliteit hebben, is gedaald, met 23 pct, van 950.000 naar 700.000.

Trump ligt in eigen land onder vuur voor zijn eigen migratiebeleid. Ook enkele Republikeinse parlementsleden bekritiseren de president omdat migrantengezinnen aan de grens uit elkaar gehaald worden.