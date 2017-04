Donald Trump steekt pluim op eigen hoed

"Ik denk echt dat de eerste 100 dagen van mijn regering zowat de succesvolste uit de geschiedenis van ons land zijn geweest", zei Trump. "In nauwelijks veertien weken heeft mijn regering diepgaande veranderingen in Washington bewerkstelligd".

De president beklemtoonde dat de Amerikaanse ondernemingen het beter doen, "zij hebben juist fantastische winsten bekendgemaakt", "allemaal vanwege wat er in deze eerder korte periode is gebeurd". "

En dat is nog maar een begin", beloofde hij. Zo voorspelde Trump dat de belastinghervorming ten voordele van de middenklasse en de ondernemingen "een enorm effect" zal hebben. "Het belangrijkste is dat wij opnieuw jobs scheppen", zei Trump, ook verwijzend naar de omstreden Keystone en de Dakota Pipeline.

Trump ging er ook prat op dat zijn regering de eerste sinds 1881 was die binnen haar eerste 100 dagen een rechter voor het Hooggerechtshof benoemde, in de persoon van de conservatief Neil Gorsuch. Die is de grondwet "ernstig toegewijd", wist de bewoner van het Witte Huis.