'Donald Trump stapt uit het nucleair akkoord omtrent Iran'

The New York Times citeert iemand die 'gebrieft werd' over het gesprek dat dinsdagochtend plaatsvond tussen de Amerikaanse president en zijn Franse collega. De VS zouden alle sancties die het had opgeheven, als deel van dat nucleair akkoord, opnieuw invoeren. Daarbovenop zouden er ook extra economische straffen komen.

Volgens een tweede bron die de krant citeert, was er één kantelpunt in het gesprek: Donald Trump stond erop dat er ook na 2030 scherpe limieten zouden blijven voor de nucleaire brandstofproductie van Iran. Op dit moment heeft het akkoord die limieten opgeheven.

Verwacht wordt dat Trump zijn beslissing straks om 14.00 uur (20.00 uur Belgische tijd) in Washington officieel bekend zal maken. De president neemt dan zijn beslissing vier dagen voor afloop van de vooropgestelde termijn. De president moest tegen 12 mei beslissen of hij de sancties tegen Iran laat vallen. De VS zijn dat volgens de afspraken van de nucleaire deal verplicht. In ruil zou Iran afstand doen van een groot deel van zijn uraniumverrijking.

Trump en zijn minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo hadden het akkoord al herhaaldelijk een slechte deal genoemd. De looptijd tot 2025 is volgens hen te kort. Voorts gaat het door de vorige Amerikaanse regering onder president Barack Obama onderhandelde akkoord niet ver genoeg in op het ballistische rakettenprogramma van Iran en de rol van Teheran als destabiliserende factor in het Midden-Oosten, klonk het.

Intussen in Iran

De Iraanse president Hassan Rohani bereidt zijn land voor op het vertrek van de VS uit het nucleair akkoord. Hij doet dat enkele uren voor de aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump over het al dan niet opnieuw opleggen van sancties tegen Iran.

Rohani verklaarde dat zijn regering van in het begin een rationele, constructieve samenwerking met de wereld wilde, een win-winsituatie voor iedereen. Indien de VS uit het akkoord stappen kunnen er in het begin enkele moeilijkheden zijn, 'maar die zullen we ook overleven', zei Rohani na een gesprek met het Iraanse ministerie voor Olie.

De president verklaarde eerder al dat hij hoopt dat de andere ondertekenaars, en dan vooral de drie EU-landen Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië, wel in het akkoord blijven en zich aan de voorwaarden ervan houden. De Franse minister van Defensie Florence Parly herhaalde alvast dat Parijs zal blijven pleiten voor een verbetering van het akkoord, zelfs zonder de Verenigde Staten. 'Dit akkoord is niet het beste akkoord ter wereld, maar zonder perfect te zijn, heeft het wel wat voordelen. En de Iraniërs respecteren het.' Parly noemt het akkoord 'een factor binnen de vrede en de stabiliteit in de zeer onevenwichtige regio'.

Hoge vertegenwoordigers van Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië en de Europese Unie hadden dinsdag in Brussel nog een ontmoeting met de Iraanse viceminister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi. Bedoeling was om voorwaarden te scheppen dat de deal 'overeind blijft en omgezet wordt'. Volgens het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken zet Europa immers uit eigen veiligheidsoverwegingen in op het akkoord.Nieuwe sancties riskeren volgens experts het akkoord dat Iran met de VS, Rusland, China, Frankrijk, Groot-Brittanië en Duitsland in 2015 afsloot, op te blazen. Naast Frankrijk verklaarden ook de andere ondertekenaars dat ze achter het 'historisch' akkoord blijven staan, mits enkele aanpassingen.

Trump noemde het door zijn voorganger Barack Obama ondertekende akkoord al van tijdens zijn campagne slecht en beschuldigt Iran ervan de afspraken niet na te leven. Teheran verplicht zich volgens het akkoord voor minstens tien jaar wezenlijke delen van zijn atoomprogramma drastisch te beperken om geen kernwapens te kunnen ontwikkelen. In ruil werden de sancties tegen Iran opgeheven en werd een normalisering van de handelsbetrekkingen met het Westen in het vooruitzicht gesteld.