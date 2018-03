Donald Trump pleit voor hervorming wapenwet: 'Ik heb de steun van de NRA niet nodig'

VS-president Donald Trump toont zich intussen vastberaden om de wapenwet te verscherpen na de schietpartij in Florida. 'We kunnen niet wachten en spelletjes spelen, we moeten iets doen', zei hij bij een ontmoeting tussen Republikeinse en Democratische parlementsleden, die live op tv werd uitgezonden.

De president wil de leeftijd waarop iemand een wapen kan kopen verhoogd wordt van 18 naar 21 jaar. Hij verdedigde zijn voorstel om de achtergrond van wapenkopers beter te controleren. Ook wil hij geen wapens meer voor psychisch zieken. Volgens Trump kunnen die background checks uitgebreid worden.

Trump zei ook dat hij geen angst had voor de wapenlobby NRA. 'Ze hebben de macht over mij verloren - waarvoor zou ik ze nodig hebben?', zei Trump, en riep de parlementsleden op om werk te maken van de hervormingen. 'Sommige van jullie lijken enorme schrik te hebben van de NRA. Zij lijken enorme macht over jullie te hebben. Ze hebben echter minder macht over mij. Ik heb ze niet nodig.'

Tijdens de verkiezingscampagne kreeg Trump nog 30 miljoen dollar steun van de NRA. De wapenlobby is fel gekant tegen elke mogelijke verstrening van wapenwetten. Ze zegt op te komen voor de belangen van de verantwoorde wapeneigenaars.

De woordvoersten van de organisatie reageerde op FOX News al afwijzend op de woorden van de president.

Nog gisteren kondigden verschillende bedrijven al aan dat ze afstand nemen van de NRA.