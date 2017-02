Donald Trump overweegt "gloednieuw" immigratiedecreet

"We zullen deze strijd winnen. Het ongelukkige eraan is dat het tijd zal vragen, maar we zullen de strijd winnen. We hebben ook veel andere opties, zoals gewoon een gloednieuw decreet indienen", zo zei Trump aan de journalisten aan boord van de Air Force One.

Op het vliegtuig naar Florida, waar hij dit weekend gaat golven met de Japanse premier Shinzo Abe, zei hij dat hij volgende week nieuwe stappen gaat zetten. "Misschien maandag of dinsdag", klonk het. Op de vraag of zijn plan is om een nieuw presidentieel besluit uit te vaardigen, antwoordde Trump: "Dat zou heel goed kunnen. We moeten snel zijn uit veiligheidsoverwegingen, dus het zou heel goed kunnen."

Donderdag werd het beroep dat de Trump-administratie instelde tegen de tijdelijke opschorting van het inreisverbod door het Hof van beroep in San Francisco afgewezen. Dat verbod moest inwoners van 7 moslimlanden de toegang tot de VS verbieden. Na de beslissing tweette Trump "Ik zie jullie in de rechtbank!", wat deed vermoeden dat hij naar het Hooggerechtshof zou stappen.

Dat blijkt nu voorlopig dus niet het geval te zijn, al wordt de optie niet helemaal uitgesloten. "We houden de deur open voor alle mogelijkheden", zo klonk het vrijdag bij medewerkers van het Witte Huis.