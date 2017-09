Donald Trump: 'Noord-Korea is grote bedreiging en brengt China in verlegenheid'

Noord-Korea laat zondag weten dat het met succes een waterstofbom heeft getest die gemonteerd kan worden op een langeafstandsraket. In een speciale aankondiging zei het Koreaanse Centrale Nieuwsagentschap dat de test, die plaatsvond om 12 uur plaatselijke tijd (5.30 uur bij ons), een "perfect succes" was en de "nucleaire geloofwaardigheid" van Pyongyang bevestigt.

Japan bevestigde zondag dat het land zijn zesde nucleaire test heeft uitgevoerd, nadat verschillende nationale geologische agentschappen ongewone seismische activiteit hadden waargenomen nabij de locatie waar Noord-Korea eerdere testen uitvoerde.

De Japanse eerste minister Shinzo Abe zei eerder tegen journalisten dat de bevestiging dat het zou gaan om een nucleaire test "compleet onaanvaardbaar" zou zijn. Zuid-Korea liet weten dat het zijn alarmniveau heeft opgetrokken en dat het zijn nucleaire crisisteam heeft ingeschakeld. De Taiwanese president Tsai Ing-wen riep het nationale ministerie van Defensie en de nationale veiligheidsraad samen voor een uitzonderlijke vergadering.

De test volgde luttele uren nadat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un een wat de staatsmedia "klaar voor af te vuren waterstofbom" inspecteerde. De Noord-Koreaanse leider was aanwezig toen het tuig op een raket werd gemonteerd, meldde Pyongyangs officiële spreekbuis KCNA. De bom had een explosieve kracht van honderden kiloton en kan tot ontploffing worden gebracht op grote hoogte, voegde KCNA daar nog aan toe.

De United States Geological Survey (USGS) detecteerde een "explosie" met een kracht van 6.3 op de schaal van Richter vlakbij Sungjibaegam in het noordoosten van het land. "Een mogelijke explosie, niet ver van de plek waar Noord-Korea in het verleden testen heeft uitgevoerd", aldus het USGS.

Volgens het Zuid-Koreaanse agentschap Yonhap was deze zesde test 5 à 6 keer krachtiger dan de vijfde die zijn buur uitvoerde. In januari 2016 beweerde Noord-Korea al dat het met succes een waterstofbom had getest, maar experts betwijfelden dat. Waterstofbommen zijn veel krachtiger dan atoombommen zoals die gedropt op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De test kwam er ondanks VN-resoluties en nieuwe sancties die afgelopen maand werden opgelegd die Noord-Korea's inkomsten uit export met een derde moeten doen afnemen. Die laatste werden opgelegd nadat het land in juli twee intercontinentale raketten lanceerde en beweerde dat het het volledige Amerikaanse vasteland binnen raketbereik had.

Holslag: 'Timing niet toevallig'

Volgens professor internationale politiek Jonathan Holslag (VUB), die eerder ook al voor Knack schreef over de oplopende spanning tussen Noord-Korea en de VS, is de timing van de test niet toevallig.

Trump: 'Verzoeningsbeleid zal niet werken'

De Amerikaanse president Donald Trump zegt in een tweet dat een verzoeningsbeleid tegenover Noord-Korea "niet zal werken". Trump reageert daarmee op de nieuwe nucleaire test die het land zondagochtend uitvoerde.

North Korea has conducted a major Nuclear Test. Their words and actions continue to be very hostile and dangerous to the United States..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2017

..North Korea is a rogue nation which has become a great threat and embarrassment to China, which is trying to help but with little success. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2017

South Korea is finding, as I have told them, that their talk of appeasement with North Korea will not work, they only understand one thing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2017

De president laat op de sociaalnetwerksite ook weten dat de test "erg vijandig en gevaarlijk" is voor de Verenigde Staten. Volgens Trump is Noord-Korea een "schurkenstaat die een grote bedreiging is en China in verlegenheid brengt."

Zuid-Korea vraagt nieuwe sancties

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-In heeft zondag de "zwaarste straf" en nieuwe sancties gevraagd voor Noord-Korea, nadat Pyongyang zondagochtend een nieuwe nucleaire test uitvoerde.

Moon vroeg "alle diplomatieke sancties, en vooral die van de VN-Veiligheidsraad, voor de volledige isolatie van Noord-Korea", zei de raadgever van de president, Chung Eui-Yong, na een vergadering met de nationale veiligheidsraad van het land. "De president heeft opgedragen samen te werken met de internationale gemeenschap om de zwaarst mogelijke straf te vinden", voegde Chung daar aan toe. Zuid-Korea gaat nu overleggen over de ontplooiing van de "zwaarste actieve strategieën van het Amerikaanse leger".

IAEA: 'Extreem betreurenswaardig'

De nucleaire test die Noord-Korea zondag heeft uitgevoerd is een 'extreem betreurenswaardige' daad met 'volledig misprijzen' voor de internationale regels. Dat heeft het hoofd van het Internationaal Atoomagentschap (IAEA), Yukiya Amano, gezegd in een mededeling.

Noord-Korea liet zondagochtend weten dat het een geslaagde test met een waterstofbom heeft uitgevoerd.

China veroordeelt 'met nadruk' nieuwe nucleaire test

Beijing veroordeelt met nadruk de nieuwe nucleaire test die Noord-Korea zondag heeft uitgevoerd. China spoort het land aan om te stoppen met "het verergeren van de situatie", met "daden die niet hun belang zijn".

Noord-Korea "negeert de algemene tegenkanting van de internationale gemeenschap en voert een nieuwe nucleaire test uit. De Chinese regering drukt haar resoluut verzet uit en veroordeelt nadrukkelijk" deze actie, zegt de Chinese minister van Buitenlandse Zaken in een mededeling.

Moskou veroordeelt test en roept op tot kalmte

Rusland laat zondag weten dat de nieuwe nucleaire test van Noord-Korea "een sterke veroordeling verdient". Het land roept echter ook op tot kalmte.

"Deze laatste blijk van minachting van Pyongyang voor de resoluties van de Veiligheidsraad en de normen van internationaal recht, verdienen een sterke veroordeling", staat in een mededeling van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. De tekst voegt daar aan toe dat het "geboden is kalm te blijven en zich te onthouden van elke actie die kan leiden tot een nieuwe escalatie."

Merkel en Macron voorstander van zwaardere sancties

De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron zijn voorstander van zwaardere Europese sancties tegen Noord-Korea. Dat meldt de Duitse regering. Pyongyang voerde zondag een nieuwe nucleaire test uit.

Tijdens een telefoongesprek waren de twee leiders het er over eens dat de "laatste provocatie van de leider in Pyongyang een nieuwe dimensie heeft bereikt", luidt het in een mededeling. In het licht van deze "escalatie" en parallel met de VN-Veiligheidsraad, "moet ook de Europese Unie ageren". "De kanselier en de president zijn voorstander van zwaardere EU-sancties voor Noord-Korea."

De Franse president Emmanuel Macron had zondag de internationale gemeenschap al opgeroepen om "met de grootste kordaatheid" te reageren na de nieuwe nucleaire test van Noord-Korea, die volgens hem "raakt aan de vrede en veiligheid".

Trump en Abe voeren druk op

De berichten komen enkele uren nadat Noord-Korea had bekendgemaakt, dat de leider Kim Jong-Un een waterstofbom had geïnspecteerd die op een nieuwe soort intercontinentale raket kan worden gemonteerd.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un loofde eerder tijdens een bezoek aan een fabriek voor nucleaire wapens de technologische doorbraak geloofd. Hij is trots op de onbedwingbare kracht van de Noord-Koreaanse strijdkrachten'. Luidens officiële bron zou de springkracht van het nieuwe wapen kunnen variëren van tien kiloton tot meerdere honderden kiloton.

De beweringen zijn nog niet door onafhankelijke bronnen bevestigd. De springkracht van een waterstofbom is vele malen groter dan die van een 'normale' atoombom.

De Amerikaanse president Donald Trump en de Japanse premier Shinzo Abe hebben zondagochtend in een telefonisch onderhoud afgesproken om de druk op Noord-Korea verder op te voeren, als reactie op het nieuws over de waterstofbom.

'We zijn het er volledig over eens dat we nauwgezet met elkaar en met Zuid-Korea moeten afstemmen en nauw moeten samenwerken met de internationale gemeenschap, om de druk op Noord-Korea te verhogen en het land te dwingen zijn beleid te wijzigen', aldus Abe.

Het was het derde telefoongesprek tussen Abe en Trump sinds Pyongyang dinsdag een raket afvuurde die over Japan vloog.