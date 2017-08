Donald Trump: 'Misschien was "vuur en woede-waarschuwing" niet hard genoeg'

'Noord-Korea zou zeer, zeer zenuwachtig moeten zijn indien het er zelfs maar aan zou denken de VS of zijn bondgenoten iets aan te doen", aldus de bewoner van het Witte Huis. Trump suggereerde dat zijn eerdere waarschuwing van 'vuur en woede' aan Pyongyang 'misschien niet hard genoeg was'.

De Amerikaanse president porde Noord-Korea aan 'de zaken in de hand te houden' of het land zal 'in problemen raken zoals weinige landen daarvoor ooit in deze wereld zijn geweest'. Trump voegde eraan toe dat China in de zaak 'nog veel meer kan doen'. Hij zei ook te weten dat het hele Amerikaanse leger achter hem staat.

Trump sprak met de pers in zijn golflclub in Bedminster, New Jersey, waar hij met vakantie is.

Hij legde zijn verklaring af na overleg met onder meer zijn nationaal veiligheidsadviseur generaal McMaster.