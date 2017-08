Donald Trump maakt maandag zijn plannen en troepenaantallen voor Afghanistan bekend

De nieuwe strategie moet onder meer bepalen hoeveel Amerikaanse troepen er in het land gelegerd moeten zijn.

De president stelt zijn nieuwe strategie maandagavond om 21 uur plaatselijke tijd voor in Fort Myer in Arlington, Virginia, vlakbij hoofdstad Washington DC. Trump kondigde vrijdag al via Twitter aan dat hij en zijn generaals tot een beslissing waren gekomen over een nieuwe militaire strategie voor Afghanistan tijdens een ontmoeting in Camp David. Zijn minister van Defensie, generaal James Mattis, bevestigde dat zondag, maar gaf daarbij geen verdere details. 'Hij (Donald Trump, nvdr.) wil het zelf aan het Amerikaanse volk verkondigen', aldus Mattis.

Verkiezingsbeloften?

De Amerikanen vielen Afghanistan binnen na de aanslagen van 9/11 in 2001. Bedoeling was om de taliban en terreurgroep Al Qaeda uit te schakelen. De oorlog werd uiteindelijk de langste in de geschiedenis van de VS. De operatie kostte de VS tot nu al ruim 900 miljard dollar, en meer dan 2.400 Amerikaanse soldaten kwamen om het leven. Het Amerikaanse leger heeft er nu nog ongeveer 8.400 manschappen. Voor Trumps voorganger Barack Obama begon met de geleidelijke terugtrekking van de troepen zes jaar geleden waren dat er nog 100.000.

Trump was de tijdens de verkiezingscampagne gekant tegen langdurige buitenlandse militaire operaties. Zijn topmedewerker Steve Bannon, die vrijdag ontslagen werd, zei sindsdien dat de voorstanders van buitenlandse interventies aan invloed winnen in het Witte Huis. De aankondiging van Trump kan ook eerste aanduiding zijn of het vertrek van Bannon ook een politieke wijziging brengt.

'We winnen niet'

In juni verklaarde minister Mattis voor een Senaatscommissie dat de VS hun strijd met de taliban en in toenemende mate ook met IS 'niet winnen'. De taliban en IS veroveren weer terrein.

Minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson zei later dat de status quo voor de president onaanvaardbaar is.

Enkele weken geleden stelde Erik Prince voor het gros van de resterende Amerikaanse soldaten te vervangen door 'contractuelen', huurlingen. Dat zou volgens hem jaarlijks tientallen miljarden besparen.

Prince leidde tijdens de Irakinvasie het controversiële Blackwater.