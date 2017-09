Donald Trump looft 'Nambia'... maar over welk land heeft hij het?

'De gezondheidszorgsysteem van Nambia wordt steeds zelfvoorzienender', zo zei Donald Trump tijdens een toespraak op een lunch met verschillende Afrikaanse leiders, in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Aan het begin van speech had Trump ook al verwezen naar de leider van Nambia.

Aan het begin van de video en vanaf 2:45

Meteen rees de vraag welk land hij daarmee bedoelde, want Nambia bestaat niet. Namibië? Of Gambia of Zambia? Het Witte Huis maakte later duidelijk dat de president het wel degelijk had over Namibië. De president van dat land, Hage Geingob, was aanwezig bij de toespraak, maar heeft nog niet officieel gereageerd.

Zijn verspreking was uiteraard gefundenes Fressen voor grappenmakers op de sociale media. Een selectie van de beste Twittergrappen:

According to researchers, Nambia's #1 export is Covfefe. Huge deal in the works to increase trade. Very, very big deal. — OkayAfrica (@okayafrica) September 20, 2017