Donald Trump ligt opnieuw in de clinch met zijn minister van Justitie

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn minister van Justitie Jeff Sessions zitten opnieuw in elkaars vaarwater. Nadat Trump de houding van zijn voormalige vertrouweling tegenover de president via Twitter als 'schandelijk' had omschreven, verdedigde de justitieminister zich donderdagnamiddag. 'Het ministerie van Justitie zal zijn werk "op een eerlijke en onpartijdige wijze voortzetten, in overeenstemming met de wetgeving en de grondwet". Hijzelf zal in "eer en geweten" verder werken zolang hij minister van Justitie is.'

De ruzie gaat het over het feit dat het ministerie van Justitie het bureau van de inspecteur-generaal (een soort interne, onafhankelijke controledienst) met een onderzoek belast had: het bureau moest onderzoeken of er onder de regering van Barack Obama misbruik werd gemaakt van de Foreign Intelligence Surveillance Court (FISA), die Amerikaanse overheidsinstanties de ruimte geeft om buitenlanders of Amerikanen in het binnen- en buitenland te bespioneren.

Trump insinueert dat en verwacht van zijn ministerie een hardere aanpak. 'Waarom zetten we geen eigen juristen van het ministerie van Justitie in?', vroeg Trump zich af. De inspecteur-generaal heeft bijvoorbeeld niet de mogelijkheid om een aanklacht te formuleren. Bovendien vreest Trump vertragingen. Het is niet de eerste aanvaring tussen hem en zijn minister van Justitie. Trump neemt het Sessions kwalijk dat hij zichzelf wegens mogelijke partijdigheid uit het onderzoek in de affaire Rusland heeft teruggetrokken.

Sessions had nog voor zijn ambtsaanvaarding tweemaal de toenmalige Russische ambassadeur voor de VS, Sergej Kisljak, ontmoet. Sessions, een strikt conservatieve voormalige senator uit Alabama, werd in de verkiezingsstrijd beschouwd als de eerste en belangrijkste steunpilaar van de latere president.