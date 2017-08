Donald Trump krijgt eigen nieuwszender

De Amerikaanse president Donald Trump is zeer actief op sociale media, in het bijzonder Twitter. En daarop fulmineert hij keer op keer tegen het 'fake news' van grote media als nieuwszender CNN en kranten als The Washington Post en de New York Times. Nu heeft hij zijn eigen 'nieuwszender', zo kondigde het Republikeinse staatshoofd zondag via zijn Facebookpagina aan.

Elke week zal daarop 'het nieuws van de week vanuit de Trump Tower in New York' te volgen zijn. 'Nieuwsanker' is Kayleigh McEnany die tijdens het weekeinde van CNN naar het kamp van Trump is overgestapt. De Washington Post tekende op dat zij tijdens haar 'echt nieuws' een reeks claims maakte waarrond vraagtekens hangen, zoals de jobcreatie in de eerste zes maanden van Trump als president. 'Het is echte spin, op zijn best. En het voelt echt aan als echte propaganda - of staatstelevisie', spoot de krant met gif.