Donald Trump kondigt winnaars van Fake News Awards aan

De link die de Amerikaanse president aanvankelijk tweette, leidde tot een niet-bestaande webpagina.

Vallen in de prijzen: CNN (4 keer), The New York Times (2), ABC (1), TIME (1), The Washington Post (1) en Newsweek (1).

Met in totaal tien berichten - die allemaal een link hebben met Trump - halen ze de lijst.

Een elfde prijs is weggelegd voor alle verhalen rond de Russische inmenging tijdens de presidentsverkiezingen van 2016, hier 'het grootste bedrog op het Amerikaanse volk' genoemd.

'Er is geen collusie!', wordt nog benadrukt. Na de oplijsting van de winnaars volgen tien verwezenlijkingen die Trump zichzelf toebedeelt. 'Terwijl de media 90 procent van hun tijd focussen op negatieve verslaggeving of vals nieuws, heeft de president resultaten geboekt', luidt het.

Aanvankelijk was de uitreiking van de Fake News Awards al voor 9 januari gepland, maar Trump stelde ze uit naar woensdag (lokale tijd).

Hij kreeg dan ook heel wat kritiek te verwerken door het initiatief, ook binnen zijn Republikeinse partij. Kort na de bekendmaking van de winnaars gaf de president op Twitter echter ook te kennen dat er 'ondanks heel corrupte en oneerlijke berichtgeving in de media', ook 'veel goede reporters zijn die ik respecteer' en dat er 'veel GOED NIEUWS is waar het Amerikaanse volk trots op kan zijn'.

Despite some very corrupt and dishonest media coverage, there are many great reporters I respect and lots of GOOD NEWS for the American people to be proud of!