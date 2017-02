Donald Trump komt niet naar jaarlijkse diner met Witte Huis-correspondenten

"Ik zal het diner van de correspondenten van het Witte Huis dit jaar niet bijwonen. Wens iedereen het beste en maak er een goede avond van!", klonk het op Twitter.

I will not be attending the White House Correspondents' Association Dinner this year. Please wish everyone well and have a great evening! -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 25, 2017

De White House Correspondents' Association (WHCA) is een organisatie van journalisten die verslag doen van het Witte Huis en de president van de Verenigde Staten. Elk jaar organiseert de vereniging een diner, waar de zittende president traditioneel een grappige toespraak houdt. Dit jaar wordt het diner op 29 april in het Hilton-hotel in Washington DC gehouden.

Moeilijke relatie

Trump gaf voorlopig geen uitleg bij zijn beslissing om het diner niet bij te wonen, maar zijn relatie met de media loopt erg moeilijk. Zo werden vrijdag nog bepaalde media geweigerd op een persconferentie in het Witte Huis. Op die beslissing kwam veel kritiek, en ook de WHCA reageerde op haar website. "Het bestuur van de WHCA is erg tegen de manier waarop de journalisten werden behandeld door het Witte Huis. We moedigen de organisaties die werden toegelaten aan om hun materiaal te delen met de pers die niet werden toegelaten. Het bestuur zal dit verder bespreken met het personeel van het Witte Huis", schreef voorzitter Jeff Mason.

Geboortevideo

Het jaarlijkse diner wordt steeds gepresenteerd door een comedian, die de draak steekt met de president. Die laatste doet op zijn beurt hetzelfde met de media. President Obama kwam tijdens zijn presidentschap een aantal keren erg grappig uit de hoek op de diners. Bij zijn laatste toespraak nam hij afscheid door zijn microfoon te laten vallen en de woorden "Obama out" uit te spreken.

In 2011 lachte hij ook met Donald Trump, van wie op dat moment al geweten was dat hij mogelijk kandidaat zou zijn bij de verkiezingen van 2016. Omdat Trump hem ervan beschuldigde niet in Amerika geboren te zijn (een noodzakelijke voorwaarde om president te mogen zijn), toonde Obama zijn zogenaamde "geboortevideo". Daarop werden beelden uit de tekenfilm The Lion King geprojecteerd.