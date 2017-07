Donald Trump Jr publiceert e-mails over Russische hulp

In de bewuste mails werd Donald Trump Jr op de hoogte gebracht dat de ontmoeting met een Russische advocate, in juni vorig jaar, deel uitmaakte van een poging van het Kremlin om de kandidatuur van Donald Trump te helpen.

In een schriftelijke verklaring zondag had Trumps oudste zoon al toegegeven dat hij geïnteresseerd was in compromitterende informatie over Trumps tegenkandidate, Hillary Clinton. Of hij wist dat de vrouw optrad voor het Kremlin, gaf hij niet mee in die reactie.

Uit de mail van Goldstone blijkt dat het Kremlin de bron was van die info. Verdere details over de Russische inspanningen om Trump te helpen, geeft de mail niet.

Trump Jr publiceerde dinsdag op Twitter de vier bladzijden tellende e-mails. Daaruit blijkt dat de zoon van de president erg geïnteresseerd was in wat de Russische advocate te vertellen had.

De e-mailconversatie zou voor het eerst publiekelijk aantonen dat de Trump-campagne bereid was om Russische hulp te aanvaarden.

Here's my statement and the full email chain pic.twitter.com/x050r5n5LQ -- Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 11 juli 2017

Here is page 4 (which did not post due to space constraints). pic.twitter.com/z1Xi4nr2gq -- Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 11 juli 2017

Gedistantieerd

Amerikaanse senatoren reageerden snel op de nieuwe ontwikkeling. Ze zeiden dat het lopende onderzoek ook moet slaan op de ontmoeting tussen Trump Jr en de advocate.

Intussen neemt vicepresident Mike Pence afstand van Trump Jr. Pence wist niet af van de ontmoeting met de advocate, aldus zijn advocaat Marc Lotter.

Pence interesseert zich niet in verhalen omtrent de campagne. 'In het bijzonder niet op zaken uit het tijdperk voor hij zich bij het team voegde', klinkt het in een verklaring.

In Washington wordt dit als een duidelijke poging aanschouwd, zich ver te houden van de Rusland-affaire rond Trump. Mike Pence is op 15 juli 2016 door Trump als running mate gekozen. Bij een eventuele afzetting van Trump is hij de eerste opvolger als president.

Onderzoeken

Trump Jr heeft al beloofd te zullen meewerken met de inlichtingencommissie in de Senaat, die een van drie onderzoeken voert naar mogelijke Russische inmenging in de verkiezingen van vorig jaar.

Amerikaanse inlichtingenagentschappen hebben Rusland ervan beschuldigd zich te hebben gemoeid in de presidentsverkiezingen van 2016, met het doel de campagne van Clinton te beschadigen en Trump te helpen. Naast de inlichtingencommissie in de Senaat, gaan ook de inlichtingencommissie in het Huis van Afgevaardigden en speciale onderzoeker Robert Mueller na of er een samenzwering bestond tussen de Trump-campagne en Moskou.