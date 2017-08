'Donald Trump is het hoogtepunt van vijftig jaar bewuste raciale manipulatie'

Wie een Amerikaanse politicus hoort spreken over 'states rights', denkt misschien dat hij het heeft over de soevereiniteit van staten tegenover de federale overheid. Maar voor een groeiende groep Amerikanen betekent die term wat anders. Wie praat over rechten van de staat, praat over de superioriteit van witte Amerikanen. Althans, dat zegt rechtenprofessor Ian Haney Lopez van de Californische universiteit Berkeley.

...