Donald Trump: 'Ik geloof in de NAVO'

'Het Amerikaanse engagement in de NAVO is sterk en blijft heel sterk', aldus Trump. Hij zei heel tevreden te zijn dat de NAVO-landen beloofd hebben 33 miljard tot 'misschien' 44 miljard euro meer te betalen. 'Ze hebben hun engagement opgetrokken.'

'We halen cijfers die we nog nooit hebben gehaald', zei de president. 'De cijfers gaan omhoog zoals een raket.' Volgens hem zal de secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, later concrete cijfers bekendmaken over de defensie-uitgaven.

Trump wou eerdere berichten niet bevestigen, dat hij ermee zou hebben gedreigd dat de Verenigde Staten hun eigen weg zouden gaan, als de NAVO-landen hun engagementen op vlak van defensie-uitgaven niet nakomen. 'Ik heb hen gezegd dat ik heel ongelukkig zou zijn als ze hun engagement niet optrekken, want wij betaalden een geweldige som. Gisteren heb ik hen laten weten dat ik extreem ongelukkig was met wat gebeurde', zei Trump nog. 'Ik geloof in de NAVO, het is waarschijnlijk een van de beste zaken ooit', zei hij nog. 'De Verenigde Staten betaalden wel 70 tot 90 procent van de NAVO, afhankelijk van hoe je het bekijkt. Dat was heel oneerlijk', aldus Trump. 'Nu worden we eerlijk behandeld.'

Volgens de Amerikaanse president is er nu 'een heel machtige NAVO, veel sterker dan twee dagen geleden', voor de top begon. 'We hebben een geweldige relatie, iedereen in die kamer ging akkoord om meer te betalen.'

'Lidstaten zullen defensie-uitgaven substantieel verhogen'

De Amerikaanse president hamert er al langer op dat de andere lidstaten binnen de NAVO meer moeten doen voor defensie. Volgens hem is 2 procent van het bbp aan defensie-uitgaven nu een 'echt engagement' en zullen de lidstaten hun uitgaven versnellen. De lidstaten zullen hun defensie-uitgaven nu 'substantieel' verhogen, aldus Trump.

Hij zei ook dat het doel uiteindelijk 'heel wat hoger' zal liggen dan 2 procent. Tijdens de top in het nieuwe hoofdkwartier van de verdragsorganisatie in Brussel had Trump al laten weten dat die uitgaven voor hem moeten stijgen tot 4 procent van het bbp. Volgens ramingen die de NAVO dinsdag voor de top had bekendgemaakt, komen de Verenigde Staten voorlopig ook niet aan die 4 procent, maar halen ze dit jaar zowat 3,5 procent van het bbp.

Macron spreekt Trump tegen

Die 4 procent moeten we evenwel met een korreltje zout nemen, want meteen ontkende de Franse president Emmanuel Macron dat. 'Er werd gisteren/woensdag een persbericht gepubliceerd', zei Macron. 'Dat was heel gedetailleerd. Het bevestigt het doel van 2 pct tegen 2024. Dat is alles.'

Frankrijk zou, nog volgens Macron, dat doel van 2 procent halen. Hij voegde eraan toe dat samenwerking binnen de organisatie enkel mogelijk was als de lasten gelijk gespreid worden.

Het was de eerste NAVO-top voor Trump, woensdag en donderdag in het nieuwe hoofdkwartier in Brussel. Vorig jaar was hij wel al aanwezig op een speciale vergadering van de verdragsorganisatie, na zijn verkiezing tot Amerikaans president. 'Dit waren twee fantastische dagen. Op het einde vielen de puzzelstukjes allemaal in elkaar. Het is wel wat moeilijk voor een tijdje', blikte Trump terug. 'Uiteindelijk is iedereen tevreden met wat we gedaan hebben.'