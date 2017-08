Donald Trump heeft plan klaar voor grootschalige hervorming van legale immigratie

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een nieuw plan rond legale immigratie voorgesteld. Daarin wordt de voorkeur gegeven aan eigenaars van een 'green card' - een immigratiekaart - die Engels spreken en hun familie financieel kunnen onderhouden. De nieuwkomers zullen geen beroep kunnen doen op sociale bijstand, aldus de president. Het aantal nieuwkomers dat een verblijfsvergunning krijgt, zal worden beperkt tot 50.000.

Trump sprak zijn steun uit voor de zogenaamde 'RAISE Act' van senatoren Tom Cotton en David Perdue, die de wettekst mee opstelden en hem al een eerste keer in februari voorstelden. Ze baseren zich op het systeem van Canada en Australië. Het gaat om 'de belangrijkste hervorming van ons immigratiesysteem in een halve eeuw', stelde Trump.

Trump wil het aantal ongeschoolde nieuwkomers beperken en de toegang tot het land verbinden aan de vaardigheden van de kandidaten en de bijdragen die ze kunnen leveren, in plaats van aan familiebanden of de uitkomst van een loterij. 'Het is niet eerlijk geweest voor ons volk, onze burgers, onze werknemers', aldus Trump over het huidige systeem. Het nieuwe plan 'toont ons medeleven met Amerikaanse gezinnen die het moeilijk hebben', en 'zet Amerika op de eerste plaats'.

In de wet is ook opgenomen dat directe familieleden van mensen die in de VS wonen, waaronder echtgenoten, echtgenotes en minderjarige kinderen, een voorkeursbehandeling blijven krijgen, maar dat dat niet meer het geval is voor volwassen kinderen of uitgebreide familie. Trump wil zo een einde maken aan de zogenaamde 'kettingimmigratie'. Het nieuwe plan zal 'de armoede doen afnemen, de lonen doen stijgen en de belastingbetalers miljarden dollars besparen', aldus de president.

Verwacht wordt dat het plan zowel door de Democraten als de Republikeinen op een sceptische manier zal worden onthaald, al kan de steun van de president wel een positieve invloed hebben, voorspelt CNN.