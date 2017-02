Donald Trump gaat opnieuw tekeer tegen de media

De lekken die de afgelopen weken verspreid werden, zijn volgens Trump wel "echt", maar het nieuws erover is "fake". Meer dan een uur lang ging hij tekeer, onder meer tegen de media. "Ik ben niet tekeer aan het gaan of aan het razen, ik vind zo'n persconferentie fijn", zei Trump.

De persconferentie was oorspronkelijk bedoeld om de naam van zijn nieuwe minister van Werk bekend te maken, Alexander Acosta.

Al snel ging de vastgoedmiljonair over naar de verwezenlijkingen van zijn regering. "Geen enkele regering deed ooit zoveel op zo'n korte tijd, een maand tijd, en we zijn nog niet eens echt begonnen", zei hij. "Dat doen we begin volgende week."

Hij kondigde een nieuw presidentieel decreet aan over zijn migratiebeleid, dat hij begin of midden volgende week gaat tekenen. In de Amerikaanse media wordt echter "oneerlijk" bericht over de "ongelooflijke vooruitgang" van de regering-Trump, en "de rommel" die hij van zijn voorganger heeft geëerfd. "De pers is 'out of control'", klonk het nog. Dat zegt hij niet omdat ze artikels publiceren die hem niet bevallen, maar wel omdat ze "leugens" verspreiden.

'Ik ben geen slecht mens'

"Ik kan perfect omgaan met slecht nieuws", zei hij. "Jullie schrijven over alle chaos die er zou zijn. Die is er niet!". In de vragenronde, die bijna een uur duurde, kwamen de aanwezige journalisten terug op de banden die Trumps entourage met Rusland zou hebben en het ontslag van zijn veiligheidsadviseur Michael Flynn vanwege telefoontjes met de Russische ambassadeur eind december. "Hij deed gewoon zijn job", zei Trump. Flynn moest uiteindelijk opstappen omdat "jullie (de pers, red.) op de hoogte waren", legde Trump uit.

Het nieuws over de banden van zijn entourage met Rusland deed Trump, opnieuw, af als "fake news". "Er wordt zoveel over bericht om het verlies van de Democraten goed te maken." Hij hekelde de media ook omdat er zoveel "haat en kwaadheid" in de berichtgeving doorsijpelt. "Ik ben geen slecht mens", zei hij.