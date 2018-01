Donald Trump en Theresa May prijzen hun 'uitstekende relatie'

'Ik denk dat we op alle vlakken op dezelfde golflengte zitten', zei de Amerikaanse president Donald Trump na een bilaterale ontmoeting met zijn Britse tegenpartij. 'Er zijn mensen die het niet geloven, maar ik kan je vertellen dat ik enorm veel respect heb voor de premier en het werk dat ze doet.'

Het hoofd van de Britse regering voegde niets dan superlatieven toe aan de ostentatieve 'vriendschap'. 'Het was een groot plezier om u terug te zien. We hadden een geweldige discussie. De relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten blijft uitstekend.'

Het contrast met de Twitter-aanvallen van de Amerikaanse president tegen May vorig jaar, kon niet groter zijn. Daarnaast heeft Trump zijn 'speciale relatie' met May de laatste tijd zelf ingewikkeld gemaakt, door te weigeren om de nieuwe ambassade in Londen in te wijden.