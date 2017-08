Donald Trump dreigt overheid stil te leggen voor muur langs Mexico

Donald Trump zei dat in een toespraak op een 'Make America Great Again'-rally in Phoenix, Arizona. De Republikeinse president verweet de Democraten obstructionisme.

'Door hun verzet tegen de muur zetten ze de Amerikaanse veiligheid op het spel,' zei hij. 'De dwarsliggende Democraten zullen er tegen zijn, maar geloof me: al is er een government shutdown voor nodig, we gaan die muur bouwen'.

Trump voelt zich gesteund door het Amerikaanse volk, dat volgens hem bij de presidentsverkiezingen voor immigratiebeperkingen gestemd heeft.

Twintig miljard

De president moet op het Congres rekenen om het geld voor de bouw van de muur vrij te maken, maar daar krijgen de Republikeinen niet de nodige steun van de Democraten.

De totale kostprijs voor de afsluiting die Trump voor ogen heeft, wordt algemeen geschat op een slordige twintig miljard dollar, de administratie van Trump houdt het op twaalf tot vijftien miljard.

Shutdown

Meteen na de uitspraken van Trump, gingen de Amerikaanse beurzen omlaag.

Vóór 1 oktober moet er een akkoord zijn over een nieuwe begroting, anders kan de shutdown een feit zijn. Het enige wat Trump daarvoor moet doen, is een eventueel begrotingsakkoord uit het Congres weigeren te ondertekenen.

Bij zo'n shutdown (letterlijk: sluiting van de overheid) worden alle niet-essentiële diensten van de overheid stilgelegd en treden automatische besparingen in werking. Zo worden onder andere tienduizenden ambtenaren op onbetaald verlof worden gestuurd, gaan nationale parken, musea en bibliotheken dicht en worden nieuwe visumaanvragen niet behandeld (lees ook: gevolgen van een shutdown). Onder essentiële diensten valt alles wat leven en eigendom beschermt. De nationale veiligheidsdiensten, militaire operaties en gevangenissen blijven bijvoorbeeld lopen. Ook scholen blijven open.

De laatste keer dat het tot een shutdown kwam, was in 2013 onder Trumps voorganger Barack Obama, toen Democraten en Republikeinen het niet eens raakten over een verhoging van het schuldenplafond. Dat duurde toen ruim twee weken. De keer daarvoor was in 1996 onder president Bill Clinton.

Verkiezingsbelofte

De bouw van de muur langs Mexico is een van de belangrijkste verkiezingsbeloftes van Trump. Hij maakte zich ook sterk dat hij Mexico voor die muur zou laten betalen, maar voorlopig krijgt de zakenman zijn project dus niet van de grond.