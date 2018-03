Donald Trump dreigt met invoerheffing op auto's uit EU

De EU overweegt om invoertaksen te verhogen als tegenmaatregel voor de aangekondigde hogere invoerheffingen op staal en aluminium in de Verenigde Staten.

Donald Trump noemde de Europese invoerrechten nu al 'gigantisch'. Verhoogt Brussel die taksen voor Amerikaanse bedrijven die in Europa zaken doen, 'dan zullen we simpelweg een belasting heffen op hun auto's die vrij de VS binnenstromen', aldus Trump op Twitter. 'Ze maken het onmogelijk om onze auto's (en meer) daar te verkopen. Groot handelsonevenwicht!'

If the E.U. wants to further increase their already massive tariffs and barriers on U.S. companies doing business there, we will simply apply a Tax on their Cars which freely pour into the U.S. They make it impossible for our cars (and more) to sell there. Big trade imbalance! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 3, 2018

De president deed in een tweet ook zijn beklag over het jaarlijkse Amerikaanse handelstekort van 800 miljard dollar. Een tekort dat hij toeschreef aan de 'heel domme handelsakkoorden en -beleiden. Onze banen en welvaart worden aan andere landen gegeven, die al jaren van ons hebben geprofiteerd. Ze lachen om wat voor dwazen onze leiders zijn geweest. Genoeg!'

The United States has an $800 Billion Dollar Yearly Trade Deficit because of our “very stupid” trade deals and policies. Our jobs and wealth are being given to other countries that have taken advantage of us for years. They laugh at what fools our leaders have been. No more! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 3, 2018

Er zijn overigens al heffingen op auto-export. Momenteel heft de EU 10 procent op ingevoerde auto's terwijl de VS 2,5 procent heft op de invoer van personenauto's en 25 procent op trucks.

De extra heffing waarover de Amerikaanse president zaterdag tweette, zou vooral Duitsland treffen dat volgens The Washington Post in 2016 voor 23 miljard dollar aan auto's naar de VS exporteerde.

Grote Duitse autoproducenten zoals BMW en Volkswagen hebben ook fabrieken in de VS, die duizenden Amerikanen tewerkstellen, en die voor een deel werken voor export.

Actie en reactie

Trump kondigde donderdag aan om heffingen in te stellen op de invoer van staal en aluminium. Op staal zou een heffing van 25 procent komen, op aluminium een heffing van 10 procent. Handelspartners van de VS gaven daarop te kennen tegenmaatregelen te zullen treffen. De Amerikaanse president reageerde dan weer dat hij niet bevreesd is voor een handelsoorlog, maar dat handelsoorlogen 'goed' zijn. De Europese Commissie buigt zich aanstaande woensdag over vergeldingsmaatregelen voor de aangekondigde hogere invoerheffingen. 'We zijn klaar om snel, sterk en proportioneel te reageren', zo verzekerde een woordvoerder vrijdag.