Donald Trump behaalt meerderheid in kiescollege en wordt echt president

De vele tegenstanders van Donald Trump hadden nog enige (zij het minieme) hoop gesteld in het kiescollege, waar sommige leden hadden aangekondigd dat ze niet in eer en geweten hun stem aan Trump konden geven. De tegenstanders hoopten dat sommigen zich zouden laten leiden door de stemmentotalen. Hillary Clinton haalde nationaal 2,8 miljoen stemmen meer dan Trump.

Maar in kiespersonen gerekend, die per staat worden toegekend, had Trump dan weer een comfortabele meerderheid.

Trump won meer staten, en stond volgens de stemming per staat aan de leiding met 306 kiespersonen tegen 232 voor Hillary Clinton. Trump moest minimaal 37 van zijn 306 kiespersonen kwijtspelen om die meerderheid te verliezen.

Maar rond 23u30 bleek dat de stemmingen onder kiespersonen, die per staat verlopen, Trump zeker aan de absolute meerderheid van 270 zullen helpen.

Spotted Eagle

Dat werd volgens politieke site Politico helemaal duidelijk nadat de kiespersonen in Texas waren geteld. Daar opteerden 36 van de 38 kiespersonen voor Trump. De 2 afvalligen kozen voor John Kasich, de Republikeinse gouverneur van Ohio, en Ron Paul, de intussen bejaarde libertaire Republikein.

Ook Clinton verloor stemmen van kiespersonen. In Washington State bijvoorbeeld stemden 3 van haar kiesmannen op Colin Powell, gewezen Republikeins minister van Buitenlandse Zaken, en een op de milieuactivist Spotted Eagle. In Maine kondigde een kiesman aan dat hij zijn stem aan Bernie Sanders zou geven in plaats van Hillary, "om de jeugd moed te geven".

Uiteindelijk eindigde Trump met 304 kiespersonen, en bleken alleen de 2 Texanen hem af te vallen. Hillary Clinton staat op 224, en verliest meer kiespersonen dan Trump.

In sommige staten kunnen kiespersonen beboet worden als ze tegen de bevolking instemmen. Filmmaker Michael Moore had beloofd hun boetes te betalen.

(RR)