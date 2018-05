Trump annuleert top met Kim: 'Zou nu ongepast zijn'

Dat schrijft de Amerikaanse president Donald Trump in een brief aan de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, waarin hij de schuld voor de afgelasting bij Pyongyang legt. Het Witte Huis publiceerde de brief donderdag op Twitter.

Vijandig

Volgens Trump is het tijdstip 'ongepast' gezien de 'enorme woede' en de 'openlijke vijandigheid' in de jongste verklaringen van het regime in Pyongyang. Hij schrijft wel dat, als Kim van idee zou veranderen, 'je niet moet aarzelen om me te bellen of schrijven'.

Hoewel de Amerikaanse president enerzijds verzoenende taal spreekt - 'Ik keek er echt naar uit om daar samen met jou te zijn' - lijkt hij ook weer de dreigementen boven te halen van tijdens de periode van oplopende spanningen tussen Washington en Pyongyang vorig jaar: 'U hebt het over uw nucleaire mogelijkheden, maar de onze zijn zo indrukwekkend en krachtig dat ik God bid dat ze nooit gebruikt zullen moeten worden'.

Trump sluit ermee af dat de wereld, en Noord-Korea in het bijzonder, een grote kans missen voor blijvende vrede en grote welvaart en gezondheid. 'Deze gemiste kans is echt een spijtig moment in de geschiedenis.'

De brief van Trump aan Kim

A letter from the President to Chairman Kim Jong Un: "It is inappropriate, at this time, to have this long-planned meeting." pic.twitter.com/3dDIp55xu1 — The White House (@WhiteHouse) May 24, 2018

Gedreigd

Trump had deze week al te kennen gegeven dat er een 'grote kans' is dat de historische top mogelijk niet zou doorgaan.

Noord-Korea creëerde eerder al onzekerheid over de top. Pyongyang dreigde onder meer om de bijeenkomst te annuleren als gevolg van gezamenlijke militaire oefeningen van de VS met Zuid-Korea. Daarnaast wil het regime niet dat het onder druk gezet blijft worden om zijn atoomprogramma eenzijdig op te geven.

Vernietigd

De annulering door Trump komt er enkele uren nadat Noord-Korea wel zijn (enige bekende) nucleaire site in Punggye-ri, waar atoomproeven zijn gehouden met dynamiet, vernietigde in het bijzijn van buitenlandse journalisten.

In Punggye-ri heeft Noord-Korea vanaf 2006 zes kernproeven uitgevoerd. De laatste, meteen de krachtigste, was in september en betrof mogelijk een waterstofbom.

Specialisten zijn verdeeld over de vraag of de site al of niet onbruikbaar is geworden. Een woordvoerster van de internationale waakhond inzake kernproeven CTBTO zei donderdag dat experten van de organisatie niet hebben kunnen verifiëren omdat zij niet waren uitgenodigd. CTBTO staat voor 'Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization'. Terwijl secretaris-generaal Antonio Guterres van de Verenigde Naties zich volgens een communiqué 'verheugde' omtrent de sluiting van de testsite 'betreurde' ook hij dat er geen internationale deskundigen waren uitgenodigd.

Toenadering

Het geplande overleg tussen beide leiders werd als 'historisch' bestempeld. Het had op 12 juni in Singapore de eerste keer moeten worden dat de regerende Amerikaanse president de leider van het communistische Noord-Korea ontmoet.

Die ontmoeting moest meteen een nieuw hoogtepunt vormen van de opmerkelijke dooi die sinds begin dit jaar was ingezet tussen Washington en Pyongyang. Vorig jaar zochten Trump en Kim immers nog regelmatig verbaal de confrontatie met elkaar op.

Noord-Korea heeft de voorbije maanden ook toenadering gezocht tot Zuid-Korea, onder meer door zich te engageren voor een denuclearisering van het schiereiland. Donald Trump had zichzelf al op de borst geklopt voor de verbetering van de relaties tussen beide landen, die volgens hem te danken was aan zijn 'campagne van maximale druk'.