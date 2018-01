Donald Trump: '"America first" betekent niet "America alone"'

Donald Trump, de eerste Amerikaanse president die sinds Bill Clinton in 2000 in Davos een toespraak houdt, sprak honderden aanwezigen uit de bedrijfs- en financiële wereld. Hij somde een reeks maatregelen op die hij sinds zijn verkiezing heeft genomen en die ervoor moeten zorgen dat het land opnieuw zaken kan doen, zoals belastingverlagingen en deregulering.

'America is open for business again', zo zei hij. Trump benadrukte ook dat 'America First' niet betekent 'America alone'. 'Als president van de Verenigde Staten zal ik de VS altijd op de eerste plaats zetten. Net zoals de leiders van andere landen hun land voorop moeten stellen. Maar 'America First betekent niet America alone'. Als de VS groeien, groeit de wereld.'

Voorts bevestigde Trump dat bijna 100 procent van het territorium teruggewonnen is op IS.