Dolle chauffeur op Times Square 'hoorde stemmen' en 'wilde doden'

Volgens persagentschap Associated Press heeft de man, die werd opgepakt en geïdentificeerd als de 26-jarige Richard Rojas afkomstig uit The Bronx, tegenover de politie verklaard dat hij 'stemmen hoorde' en dat hij verwachtte te sterven. Ook persbureau Reuters meldt dat Rojas na zijn arrestatie zei: 'Jullie moesten mij doodschieten, ik wilde hen vermoorden'.

Gemikt

Bij het incident donderdagnamiddag vielen één dode, een 18-jarige vrouw, en 22 gewonden, onder wie de 13-jarige zus van het dodelijke slachtoffer.

Alle getuigen zijn het erover eens, dit was geen verkeersongeval zonder meer. Een vrouw vertelde aan Reuters dat hij 'mikte op mensen', terwijl een andere verklaarde dat de chauffeur 'zo veel mogelijk mensen probeerde te raken. Het was heel bloedig, heel verschrikkelijk'.

Strafblad

Rojas wordt nu officieel beschuldigd van onder meer second-degree murder (doodslag), meerdere pogingen tot doodslag en pogingen tot doodslag met een voertuig met verzwarende omstandigheden.

Volgens CNN was hij onder invloed van de drug PCP of Fencyclidine, volgens andere bronnen had hij dan weer de drug K2 of Spice gebruikt, ook synthetische marihuana genoemd.

De man was al bekend bij de autoriteiten. Het gaat om een Navy-veteraan (2011-2014) die al vier keer eerder werd opgepakt voor rijden onder invloed en bedreigingen met een mes, pas een week eerder. Reuters vernam ook dat de man tijdens zijn dienst in Jacksonville (Florida) bedreigingen uitte tegenover de politie en dat hij in de zomer van 2013 twee maanden in een militaire gevangenis van Charleston (South Carolina) zat.