Dodentol bosbranden Griekenland opgelopen tot 91

Verschillende van de lichamen moeten nog worden geïdentificeerd, zei een woordvoerster van de brandweer zondag op de Griekse televisie. De identificatie van de lichamen kan nog enkele dagen duren.

De brand brak vorige week maandag uit in de omgeving van het havendorp Rafina, ten oosten van Athene. Ongeveer de helft van de huizen in het naburige Mati zijn verwoest of zwaar beschadigd. Ondertussen loopt het onderzoek naar de oorzaak van de bosbranden. De overheid sluit niet uit dat de bosbranden zijn aangestoken.