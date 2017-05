Dodental IS-aanvallen in noordoosten van Syrië loopt op tot 46

Bij de aanval kwamen 31 burgers om het leven, onder wie vrouwen, kinderen en Iraakse vluchtelingen. Er vielen ook nog vijftien andere slachtoffers, vooral Koerdische leden van de door de Verenigde Staten gesteunde Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF).

Dinsdag bliezen vijf zelfmoordterroristen zichzelf op aan het hoofdkwartier van SDF, in de regio Rajm al-Salibi. De explosies werden gevolgd door vuurgevechten tussen andere IS-leden en Koerdische militanten die de regio bewaken.

Volgens Amaq, het persagentschap van IS, werd de aanval tegen Koerdische posten uitgevoerd door zestien IS-strijders, en vielen er tientallen doden en gewonden. Het agentschap meldt dat de jihadisten ook vier aanvallen uitvoerden in de stad al-Shadadi, die voornamelijk gericht waren tegen militaire posten, terwijl andere IS-strijders aanvallen uitvoeren in het dorp Hariri.

Rami Abdel Rahman, de directeur van het in Groot-Brittannië gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, liet eerder weten dat hij vermoedt dat de aanvallers afkomstig waren uit Irak.

De aanvallen vonden plaats op een moment dat Koerdische militanten, gesteund door de door de VS geleide internationale coalitie tegen IS, hun offensief tegen de Syrische stad Tabqa voortzetten. Die stad is gelegen op een strategische bevoorradingsroute, op zowat 55 kilometer ten westen van Raqqa, de 'hoofdstad' van IS in Syrië. Volgens het Observatorium is de stad deels in handen van de Koerden, en trekken IS-strijders zich terug uit de regio. Een woordvoerder van de Koerden liet aan Al Jazeera weten dat de militanten 90 procent van de stad hebben veroverd op IS.