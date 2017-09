Dodental aardbeving in Mexico loopt op

De basisschool was gelegen in de wijk Cuapa. Naast de kinderen lieten ook vier volwassenen het leven in het gebouw, zegt Javier Treviño, vicestaatssecretaris voor Onderwijs, aan televisiezender Televisa.

De Mexicaanse president Enrique Pena Nieto begaf zich dinsdagavond (plaatselijke tijd) naar het schoolgebouw. In een laatste stand van zaken zegt Luis Felipe Puente, het hoofd van de civiele bescherming, dat er reeds 149 lijken vanonder het puin zijn het gehaald.

In de deelstaat Morales, waar het epicentrum van de beving lag, vielen 55 doden, in de hoofdstad werden 59 doden geteld, in Puebla gaat het al om 32 slachtoffers, in de deelstaat Mexico werden tien slachtoffers geteld naast nog eens drie doden in Guerrero.

Het Mexicaans seismologisch instituut laat op Twitter weten dat er om 20.30 uur plaatselijke tijd elf naschokken waren gemeten. De zwaarste had een kracht van vier op de Schaal van Richter. De aardbeving zelf had een kracht van 7,1.

Het is de tweede keer deze maand dat Mexico getroffen wordt door een zware aardbeving.

De Mexicaanse president Enrique Peña Nieto heeft een nationaal crisisberaad gehouden en heeft vanuit een helikopter de aanzienlijke schade opgenomen. Volgens de burgemeester van Mexico-Stad Miguel Ángel Mancera zijn in zijn miljoenenstad zeker 27 gebouwen ingestort. In de hoofdstad zitten 3,4 miljoen mensen zonder stroom.

One of 20 collapsed buildings in Mexico City so far. No casualties. pic.twitter.com/jahqSOVJw6 — Arthur Debruyne (@arthurdebruyne) September 19, 2017

Alle scholen in Mexico Stad en Puebla, vlakbij het epicentrum, zijn gesloten. Het vliegveld van Mexico City is gesloten totdat alle infrastructuur is gecontroleerd op schade. De meeste metrolijnen zijn inmiddels weer operable.

Knack-correspondent Arthur Debruyne meldt op Twitter dat er een grote reddingsoperatie aan de gang is.

14 people saved so far from this multiple story building in Mexico City. Major rescue operations under way. pic.twitter.com/C33Wj5ta39 — Arthur Debruyne (@arthurdebruyne) September 19, 2017

De nieuwe aardbeving komt er dat op dag 32 jaar na de zware aardbeving in Mexico City in 1985. Die kostte toen aan duizenden mensen het leven. Net vandaag werd in de hoofdstad een grootschalige aardbevingsoefening gehouden.

De aardbeving die Mexico twee weken geleden trof, had een kracht van 8,1 op de Schaal van Richter. Er vielen toen minstens 90 doden.