Bij een steekpartij in een winkel in Wuppertal-Elberfeld, een stad in het Ruhrgebied, zijn zeker één dode en één zwaargewonde gevallen, beide mannen.

De dader is op de vlucht. Volgens een ooggetuige was de steekpartij het gevolg van een oplopende ruzie over het werk.

De steekpartij heeft geen enkel verband met terrorisme.