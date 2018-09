Dodelijke luchtaanval op bus met kinderen in Jemen: 'collaterale schade', zegt Saoedi-Arabië

De bus met kinderen werd op 9 augustus getroffen in Dahyan, in de noordelijke Jemenitische provincie Saada. De aanval werd al snel toegeschreven aan de internationale coalitie, die onder leiding van Saoedi-Arabië strijd voert tegen de sjiitische Houthi-rebellen. De provincie Saada wordt beschouwd als een rebellenbolwerk.

Tijdens een persconferentie in de Saoedische hoofdstad Riyad wordt zaterdag toegegeven dat de coalitie bij die aanval 'collaterale schade' heeft veroorzaakt. Mansour al-Mansour, de woordvoerder van de commissie die de aanvallen van de coalitie onderzoekt, benadrukte wel meteen dat de bus volgens de inlichtingendiensten 'Houthi-leiders' aan boord had en dat bij de aanval ook verschillende rebellen zijn omgekomen.

Tegelijkertijd wordt gewezen op de fouten die werden begaan. 'Er werd het bevel gegeven om de bus, die zich te midden van burgers bevond, niet onder vuur te nemen. Maar dat bevel is te laat aangekomen', zo stelt Riyad. 'Het doelwit hield geen onmiddellijk gevaar in. Het viseren van een bus in een woonzone was op dat moment niet gerechtvaardigd', klinkt het voorts.

De aanval op de bus met kinderen had tot grote internationale verontwaardiging geleid. De VN-Veiligheidsraad heeft opgeroepen tot een 'geloofwaardig en transparant' onderzoek naar het bombardement.

Saoedi-Arabië geniet militaire steun van de Verenigde Staten, in de vorm van training en inlichtingen. Afgelopen jaar sloten beide landen nog een wapendeal ter waarde van 110 miljard dollar (94,65 miljard euro). Ook het Verenigd Koninkrijk bevoorraadt de Saoedische monarchie met wapens.