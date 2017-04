Dodelijke aanval op politie in Parijs opgeëist door IS, dader mogelijk Belg

Bij een terroristische aanval in Parijs die is opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat zijn op donderdagavond één politieagent omgekomen en twee anderen zwaargewond geraakt.

Op donderdagavond heeft ten minste één man het vuur geopend met een automatisch aanvalsgeweer op een politievoertuig op de drukke Champs-Elysées in Parijs. Eén politieagent kwam daarbij meteen om. De aanvaller heeft daarop twee andere politieagenten die in de buurt aanwezig waren neergeschoten en ernstig verwond .

De aanvaller werd meteen neergeschoten. Volgens Amaq, het communicatiekanaal van IS, gaat het om Abou Youssef al-Belgiki. Die naam zou erop kunnen wijzen dat de aanvaller Belgisch is, aldus terreurexpert Pieter Van Ostaeyen, die op basis van zijn databank Belgische IS-strijders de man niet kan identificeren.

In de opeising zegt IS dat 'de uitvoerder van aanslag bij de Champs-Elysées, in het centrum van Parijs, een van de strijders van IS' was. Van Ostaeyen vermoedt dat de dader wel degelijk door IS werd opgedragen om de aanslag uit te voeren, en niet uit eigen initiatief handelde.

Volgens nieuwsagentschap Reuters heeft het Franse gerecht een opsporingsbericht uitgevaardigd voor een tweede dader die met de trein vanuit België zou zijn gekomen.

Eerder had de Franse president François Hollande gezegd dat het om een terroristische aanval zou gaan. Ook heeft de antiterroristische sectie van het parket van Parijs een onderzoek geopend.

.@fhollande "Nous sommes convaincus que les pistes sont d'ordre terroriste. Le parquet antiterroriste a été saisi." -- Élysée (@Elysee) 20 april 2017

De hele omgeving en verschillende metrostations in de buurt zijn afgezet.

Het drama speelde zich af omstreeks 21 uur ter hoogte van het huisnummer 104, ter hoogte van de winkel Marks & Spencer, op de beroemdste laan van Europa, meldde BFMTV.

De Franse eerste minister Bernard Cazeneuve heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van de omgekomen politieagent:

Hommage au policier tué sur les Champs-Elysées ce soir, pensées à sa famille. Solidarité avec ses collègues blessés et leurs proches. -- Bernard Cazeneuve (@BCazeneuve) 20 april 2017

Ook de Belgische premier Charles Michel (MR) heeft de aanslag veroordeeld:

Je condamne cette lâche et ignoble agression #paris #ChampsElysees soutien à la #france -- Charles Michel (@CharlesMichel) 20 april 2017

Eerder werden in Marseille twee mannen gearresteerd op verdenking van het beramen van een aanslag. Bij huiszoekingen werd drie kilogram explosieven, wapens en een vlag van Islamitische Staat gevonden. De twee mannen zouden een "imminente" aanslag hebben beraamd, met name tijdens de presidentsverkiezingen.

Nu zondag trekken de Fransen naar de stembus voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen.