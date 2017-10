Dodelijk mesaanval Marseille opgeëist door IS

Twee vrouwen zijn zondagnamiddag om het leven gekomen na een aanval met een steekwapen in het station Saint-Charles in Marseille. Dat heeft politieprefect Olivier de Mazières bekendgemaakt. De dader is vervolgens neergeschoten door militairen van de antiterreuroperatie Sentinelle, preciseerde procureur Xavier Tarabeux. De hele wijk werd afgesloten en het hoofdstation van de Zuid-Franse stad ontruimd.

Terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) heeft de mesaanval opgeëist. Dat meldt het propagandakanaal Amaq, zo laat de SITE Intelligence Group weten.

De aanval vond omstreeks 13.45 uur plaats. De dader, volgens Amaq een 'soldaat van IS', viseerde voorbijgangers. Hij zou 'Allah Akbar' (Allah is groot) geroepen hebben tijdens zijn actie, aldus een bron dichtbij het onderzoek.

De sectie antiterrorisme van het parket van Parijs heeft het onderzoek, gericht naar een terroristische piste, overgenomen. Omstreeks 15 uur was de omgeving van het hoofdstation van Marseille hermetisch afgesloten door ordediensten. Politie en zwaar bewapende militairen waren erg aanwezig op de monumentale trappen van het station.

Volgens tv-zender BFMTV werd één slachtoffer gekeeld en de andere vrouw neergestoken. De dader verliet het station en wierp zich op het voorplein op militairen van de operatie Sentinelle, die onder meer stations bewaken. Ze openden het vuur.

De zwaargewonde aanvaller is enkele minuten later overleden. Gegevens over zijn identiteit ontbreken.

De nieuwe terreuraanslag vindt plaats twee dagen voor de stemming in de assemblée Nationale van een omstreden antiterrorisme wetsontwerp dat een aantal maatregelen uit de noodwet van de vorige socialistische regering, na de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs met 130 doden, wil omzetten in het gewoon burgerlijk recht.

Frankrijk is de voorbije jaren meermaals getroffen door aanslagen. In totaal lieten sinds 2015 in het land 239 mensen het leven bij aanslagen.