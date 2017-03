Dode bij schietpartij in nachtclub in Ohio

In een nachtclub in Cincinnati, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn zondag minstens veertien mensen neergeschoten. Een persoon liet het leven, zo meldt nieuwszender CNN. De schietpartij vond in de vroege uurtjes plaats in de Cameo Night Club.

De politie heeft nog geen verdachte opgepakt, maar ondervraagt getuigen. Volgens een woordvoerder van de politie van Cincinnati is het motief voor de schietpartij nog onduidelijk, maar zijn er momenteel geen redenen om terrorisme te vermoeden. Verschillende slachtoffers zijn levensgevaarlijk gewond geraakt, aldus nog de politie aan CNN.