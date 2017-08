Dode bij aanrijding tijdens bijeenkomst van extreemrechts in Charlottesville

Volgens het stadsbestuur botste het voertuig op twee voorliggers. Daarbij raakten verschillende voetgangers gewond. Burgemeester Mike Signer zou later op Twitter mededelen dat bij het incident één persoon was omgekomen.

I am heartbroken that a life has been lost here. I urge all people of good will--go home.

Al voor de demonstratie van verschillende extreemrechtse groeperingen was het in de stad in Virginia tot gewelddadige botsingen met tegenbetogers gekomen. Eerder was de noodtoestand uitgeroepen in de stad.

De betoging was volgens de organisatie en waarnemers de grootste verzameling van Amerikaanse extreemrechtse activisten in jaren.

President veroordeelde het geweld op Twitter:

We ALL must be united & condemn all that hate stands for. There is no place for this kind of violence in America. Lets come together as one!