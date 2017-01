Damon Golriz Damon Golriz is politiek commentator en publicist. Column

'Dit liefdesverhaal bracht de Iraanse machthebbers op hun knieën'

Arash Sadeghi kreeg het voor elkaar om met zijn hongerstaking de Iraanse oppositie te verenigen en de ayatollahs in Iran op de knieën te dwingen. Damon Golriz over 'het grootste vreedzame protestsucces sinds de neergeslagen groene beweging in 2009.'