Directeur Syrisch onderzoekscentrum vermoord

Generaal Aziz Asbar en zijn chauffeur zijn zaterdag gedood in de centrale provincie Hama, aldus het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR).

Aziz Asbar stond aan het hoofd van een antenne van het Syrische centrum voor wetenschappelijk onderzoek en studie in Massyaf, in de provincie Hama. Tegen dat centrum werden vorige maand en in september 2017 aanvallen uitgevoerd door Israël, zegt het SOHR.

De instelling wordt er door de Verenigde Staten van beschuldigd om saringas en chemische wapens te maken, wat door het Syrische regime ontkend wordt. Asbar stond volgens het SOHR dichtbij de Syrische president al-Assad.