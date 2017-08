Dijkbreuk ten zuiden van Houston: 'Maak dat je wegkomt'

Het betreft de dijken aan de Columbia-meren. 'Maak dat je weg komt', staat er op de website en de tweet te lezen.

Sinds zondag gold al een evacuatieplicht in delen van de county, wist nieuwszender CNN.

De tropische storm Harvey zal straks voor een tweede keer aan land gaan in de Amerikaanse staat Louisiana, zo heeft de krant Houston Chronicle dinsdag op gezag van het Nationaal Orkaancentrum in Miami gemeld.

Dat zou woensdagmiddag (plaatselijke tijd) gebeuren. Harvey blijft tot donderdagmorgen vroeg (plaatselijke tijd) een tropische storm.

Ondertussen is de Amerikaanse president Donald Trump aangekomen in Texas. In gezelschap van zijn echtgenote Melania landde het staatshoofd in de havenstad Corpus Christi waar het presidentiële paar hulporganisaties zal ontmoeten, evenals rampbestrijdingsambtenaren.

Daarna trekken de Trumps naar de noordelijker gelegen hoofdstad van de staat, Austin. Ze zullen er topambtenaren van de staat zien, onder wie gouverneur Greg Abbott die een politieke bondgenoot van Trump is. Een bezoek aan Houston is niet voorzien.