Dieselwagens ten dode opgeschreven volgens Europees Commissaris

Dieselauto's hebben hun langste tijd gehad. 'Ik denk dat ze binnen een paar jaar volledig verdwenen zijn', zegt Eurocommissaris voor Industrie Elzbieta Bienkowska in een interview met persbureau Bloomberg. De toezichthouder ziet het dieselschandaal rondom Volkswagen als keerpunt. De Duitse autofabrikant gaf in september 2015 toe op grote schaal te hebben gesjoemeld om dieselwagens in testen minder vervuilend te laten lijken dan ze zijn. Dat heeft volgens de Poolse politica 'het sentiment in de samenleving over emissies en schone auto's' flink geraakt.

De veranderde perceptie kan de Europese Unie, waar nog altijd ongeveer de helft van de auto's op diesel rijden, helpen bij zijn ambities een voorloper te worden op het vlak van elektrisch rijden. Nu heeft Tesla nog een voortrekkersrol in de Verenigde Staten en is China in zijn eentje goed voor de helft van de verkopen van elektrische auto's.

De Europese Commissie probeert samen met de industrie te zorgen dat er Europese accu's worden gefabriceerd. 'Het is het soort project dat een lidstaat niet alleen van de grond kan krijgen.' Volkswagen heeft het roer ook omgegooid. De automaker wil tegen 2025 jaarlijks 3 miljoen elektrische auto's verkopen. Het bedrijf heeft 40 miljard euro uitgetrokken voor dat doel. De EU kan daar bij helpen door beleid aan te passen, maar productiedoelen, zoals in China, gaan een brug te ver.

Vorige week steunden lidstaten een aanpassing van de regels waardoor de Europese Commissie meer zeggenschap krijgt bij het keuren van auto's. Fabrikanten kunnen daardoor tot 30.000 euro boete per auto krijgen en gedwongen worden tot terugroepacties. Nu gebeurt dat nog meestal per lidstaat en fabrikanten hebben vaak veel invloed bij overheden.