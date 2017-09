Melat G. Nigussie Mede-oprichtster van het collectief Belgian Renaissance. Column

Diaspora Blues: 'Ik ben zwart in België en wit in Ethiopië'

Melat G. Nigussie heeft Ethiopische roots, maar groeide op in België. Toen ze jong was, vertelden haar ouders prachtige verhalen over haar thuisland. Toen ze uiteindelijk besloot naar Ethiopië te reizen, sijpelde ook een andere realiteit binnen. 'Wij, ongewortelde mensen, zijn ons niet bewust van hoe rijk we zijn', klinkt het.