Deze man leidt de Cambodjaanse oppositie vanuit Frankrijk: 'Wij hebben een reddingsplan'

De Cambodjaanse oppositieleider Sam Rainsy heeft in Frankrijk een nieuwe politieke beweging voorgesteld die de democratie in Cambodja moet redden. Zijn vader, ooit vice-premier, werd vermoord toen hij een oppositiepartij wilde oprichten. Of Rainsy er nu in slaagt is twijfelachtig, maar aan steun alvast geen gebrek.