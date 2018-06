Deze journalist reisde 5000 kilometer samen met 1500 migranten: 'Verschrikkelijke tocht'

Hoewel het al de vijfde editie van de karavaan was, was de mediabelangstelling nog nooit zo groot. De reden? Een boos twitterende president die sprak over een exodus uit Centraal-Amerika en een 'overrompeling' in zijn thuisland. Geëngageerd journalist Pedro Ultreras slaagde erin samen met zijn cameraploeg de hele tocht mee af te leggen. Hij ondervond zo zelf de grote gevaren en uitdagingen van deze tocht via goederentreinen, maar wat hem vooral zal bijblijven is de grote solidariteit van de vele Mexicanen die de tocht van hun zuiderburen draaglijker maken.

