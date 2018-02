Desmond Tutu geeft job als Oxfam-ambassadeur op

De Zuid-Afrikaanse oud-aartsbisschop Desmond Tutu houdt zijn functie als ambassadeur voor de Britse ngo Oxfam voor bekeken.

Als gevolg van het schandaal rond seksfeestjes van medewerkers van Oxfam kondigde de Nobelprijswinnaar voor de Vrede donderdag aan, zijn ambassadeursfunctie neer te leggen.

In een communiqué zei Tutu geschokt te zijn door de 'immoraliteit en het mogelijk misdadige gedrag' van de humanitaire werkers.

In een open brief geeft de Belgische ex-topman van Oxfam rond wie het schandaal draait, Roland Van Hauwermeiren, toe dat hij fouten heeft gemaakt, maar hij ontkent dat hij seksfeestjes organiseerde. Ook laat hij weten dat 'tientallen financiële verslagen en interne en externe audits en controles nooit hebben aangetoond dat er gelden gebruikt zijn om excessen of seksfeestjes te financieren.'