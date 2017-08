Derde ronde brexit-onderhandelingen van start

Bij de start van de derde onderhandelingsronde over het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie heeft de Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier maandag in Brussel de Britse regering opgeroepen meer duidelijkheid te verschaffen over haar visie op de boedelscheiding. 'Om eerlijk te zijn: ik ben bezorgd. De tijd gaat snel', zo blikte hij vooruit naar het Britse vertrek eind maart 2019. 'We moeten beginnen met ernstige onderhandelingen te voeren.'

Barnier en de Britse minister David Davis floten maandagmiddag de derde onderhandelingsronde over de brexit op gang. Veel vooruitgang is er sinds de start van de gesprekken in juni nog niet geboekt. In het Europese kamp dicht men dat toe aan het gebrek aan een duidelijke Britse visie op de boedelscheiding. Zo is er nog steeds geen Brits onderhandelingsdocument over de financiële afwikkeling van brexit. 'We hebben nood aan Britse standpunten over alle scheidingskwesties. Dat is noodzakelijk om voldoende vooruitgang te boeken', onderstreepte Barnier.

Op andere domeinen, zoals de Ierse grenskwestie, blijven de Britten volgens de Europeanen te vaag. 'Om constructieve onderhandelingen te voeren hebben we nood aan duidelijke Britse documenten', voegde de Fransman toe.

Davis zette in de verf dat Londen de voorbije weken wel degelijk een reeks onderhandelingsdocumenten heeft gepresenteerd, die de vrucht zijn van 'twaalf maanden hard werken en gedetailleerd denkwerk'. Hij sprak de hoop uit dat de documenten de basis kunnen vormen voor een productieve onderhandelingsweek waarbij er vooruitgang wordt geboekt over 'alle kwesties'. De Britse conservatief riep beide partijen daarbij op blijk te geven van 'flexibiliteit' en 'verbeelding'.

De Britten willen zo snel mogelijk gesprekken aanknopen over de toekomstige (handels)relaties. Europa eist echter dat er eerst voldoende vooruitgang wordt geboekt over de financiële afwikkeling, de Ierse kwestie, de rechten van EU-burgers in Groot-Brittannië en andere aspecten van de scheiding. 'Hoe sneller de ambiguïteit uit de weg kan geruimd worden, hoe sneller we kunnen praten over onze toekomstige relaties en een overgangsperiode', herhaalde Barnier, die beklemtoonde dat de 27 andere lidstaten en het Europees Parlement daarover nog steeds op dezelfde golflengte zitten.

Barnier toonde zich maandag bereid de onderhandelingen de komende weken te 'intensifiëren'. De derde onderhandelingsronde loopt tot en met donderdag. Dan staan Barnier en Davis opnieuw de pers te woord.