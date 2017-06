Der Spiegel: 'Duitse inlichtingendienst bespioneerde jarenlang Witte Huis'

Volgens het Duitse weekblad Der Spiegel bespioneerde de BND 'tussen 1998 en 2006' verscheidene telefoonnummers en interne faxen van het Witte Huis. Het blad baseert zich op 'documenten' die het heeft kunnen raadplegen. In totaal ging het op 4.000 telefoon- of faxnummers en e-mailadressen.

Van de ministeries waren vooral die van Financiën en Buitenlandse Zaken gegeerd. Onder de door de BND besnuffelde bedrijven of groeperingen: Lockheed, de NASA, Human Rights Watch, een resem universiteiten, de US Air Force, de Marines, het Defence Intelligence Agency van het Pentagon en de militaire inlichtingendienst. Door Der Spiegel naar een reactie gevraagd, hield de BND het bij 'geen commentaar'.

Een van de schandalen waarin de BND verwikkeld is, betreft samenwerking van de Bundesnachrichtendienst met zijn Amerikaanse tegenhanger NSA. In maart 2015 kwam aan het licht dat de BND op vraag van de NSA luistervinkje speelde bij diverse bondgenoten in Europa, waaronder Frankrijk.

Toen in de herfst van 2013 bleek dat de NSA ook bondskanselier Angela Merkel afluisterde, zorgde dat even voor spanningen tussen Berlijn en Washington. 'Spioneren onder vrienden, dat doe je toch niet', zei een destijds verontwaardigde bondskanselier Angela Merkel.