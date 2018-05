Demonstratie in Parijs tegen hervormingen van Macron

Een grootschalige politiemacht schermde de stoet af. Na de massale rellen in de marge van demonstraties op 1 mei in Parijs zijn de veiligheidsmaatregelen voor de manifestatie serieus verstrengd. De politie had aangekondigd 2.000 manschappen in te zetten.

Het protest van zaterdag is gericht tegen de diverse hervormingen van de president en zijn regering. Critici verwijten Macron met zijn beleid vooral ondernemingen en grootverdieners te bevoordelen. Onder de deelnemers bevonden zich ook studenten en vertegenwoordigers van het al weken steeds weer stakende spoorwegpersoneel.

Macron mag maandag zijn eerste jaar als president vieren. Analisten zien in de demonstratie een test of het gefragmenteerde linkse blok in zijn protest tegen de sociaalliberale Macron zich weer kan verenigen. De linkse partij La France Insoumise (Het onbuigzame Frankrijk) steunt de betoging. Hun partijleider Jean-Luc Mélenchon stapte mee op.

Macron bevond zich zaterdag op duizenden kilometer van het protest. Het staatshoofd beëindigde een bezoek aan het Franse overzeese gebied Nieuw-Caledonië in de Stille Oceaan.