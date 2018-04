Democratische Partij spant rechtszaak aan tegen Trump-campagne, Rusland en WikiLeaks

Dat melden verschillende Amerikaanse media.

De klacht is neergelegd bij een federale rechtbank in Manhattan, New York en is gericht tegen onder anderen voormalig campagneleider Paul Manafort, Trumps schoonzoon Jared Kushner en WikiLeaks-oprichter Julian Assange.

Cyberaanval

Ze worden door de Democraten beschuldigd van grootschalige afpersing, hacking en frauduleuze samenzwering om de Democraten te schaden, door de publicatie van interne e-mails door WikiLeaks.

In het document wordt uit de doeken gedaan hoe de Trumps volgens de Democraten via hun familiebedrijf op een goed blaadje kwamen te staan bij Rusland, en dat Rusland daarop in de aanloop naar de verkiezingen met Trump-adviseurs samenwerkte om de buit van de cyberaanval op de DNC naar buiten te brengen.

Volgens de partij heeft die hacking haar relatie met kiezers geschaad, donaties doen afnemen, de politieke conventie verstoord, en personeelsleden blootgesteld aan intimidatie.

Onderzoeken

Trump heeft altijd ontkend dat er collusie met Rusland is geweest en noemt de beschuldigingen een heksenjacht. De Amerikaanse inlichtingendiensten hebben dan weer geconcludeerd dat Moskou wel degelijk geprobeerd heeft om de verkiezingen te beïnvloeden in het voordeel van Trump. Er lopen nog verschillende onderzoeken.