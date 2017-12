Democratische kandidaat bevestigd als winnaar senaatsverkiezing Alabama

De overheid in de Amerikaanse staat Alabama heeft de Democratische kandidaat Doug Jones officieel uitgeroepen tot de winnaar van de tussentijdse senaatsverkiezing.

De officiële bekrachtiging komt er ondanks een klacht van de Republikeinse tegenkandidaat Roy Moore.

Jones kan daardoor op 3 januari plaatsnemen in de Senaat. Hij wordt daarmee de eerste Democratische senator voor het conservatieve Alabama in 25 jaar. De Republikeinen hebben daardoor nog maar één stem op overschot in de Senaat.

Klacht

Op 12 december trokken de kiezers van Alabama naar de stembus om uit te maken wie de Senaatszetel mocht innemen van Jeff Sessions, die minister van Justitie in de regering-Trump was geworden. Moore, die in opspraak was gekomen wegens grensoverschrijdend gedrag, verloor met ongeveer 20.000 stemmen verschil. Hij behaalde 48,4 procent van de stemmen, tegenover 49,9 procent voor Jones.

Moore was daarop naar de rechter gestapt, omdat er volgens hem onregelmatigheden hadden plaatsgevonden. Hij vroeg een fraude-onderzoek en eventueel een nieuwe stembusslag, maar vangt dus bot.