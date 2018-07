Democraten willen vertaalster van Trump horen over ontmoeting Poetin

De twee presidenten ontmoetten elkaar maandag gedurende twee uur in de Finse hoofdstad. Er waren enkel twee vertalers aanwezig en de Democraten menen dat de vrouw die de verklaringen van Poetin vertaalde voor Trump, en wellicht nota's nam, cruciale informatie zou kunnen hebben over wat er gezegd is. 'We willen dat de vertaalster voor de commissie komt. We willen de nota's zien', zei de Democratische senator Bob Menendez, lid van de commissie buitenlandse zaken, aan tv-zender MSNBC. 'We gaan onze uiterste best doen om erachter te komen wat daar gebeurd is.'

De Democratische senator Jeanne Shaheen zei dat een verhoor van de vertaalster de parlementsleden en het Amerikaanse volk in zijn geheel zou kunnen helpen 'om te achterhalen wat er exact is gezegd en beslist in naam van de VS'.

De opmerkelijke persconferentie van de president van de VS met zijn Russische ambtgenoot in Helsinki deed veel stof opwaaien in de VS, tot in Trumps eigen partij toe. Verschillende parlementsleden waren verbijsterd. Aan Republikeinse zijde zei Bob Corker, de voorzitter van de commissie buitenlandse zaken, dat hij de oproepen begreep om de vertaalster te horen, en dat hij zou nagaan of er precedenten waren.

De woordvoerder van Buitenlandse Zaken, Heather Nauert, liet woensdag weten dat er 'nog geen formeel verzoek' is ingediend. Maar het is zo goed als zeker dat het Witte Huis het verzoek zal afwijzen. Wellicht zal Trump verwijzen naar zijn presidentiële prerogatieven, en het voorrecht dat een president niet kan verplicht worden om te onthullen wat hij in een privégesprek heeft verklaard.

Corker zei dat het wellicht beter zou zijn om minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo te horen, die in Helsinki was met Trump en dus zeker en vast gebrieft werd door de president. Pompeo moet op 25 juli getuigen voor de senaatscommissie.

Democraat Richard Blumenthal zei dat hij 'het hele nationale-veiligheidsteam, te beginnen met veiligheidsadviseur John Bolton' wil horen over de ontmoeting Trump-Poetin. Inmiddels verzekerde Trump dat hij aan Poetin zou gezegd hebben dat Russische inmenging in de presidentsverkiezingen onaanvaardbaar is.