Democraten willen smokkel van Amerikaanse wapens naar Mexico aanpakken

Mexicaanse drugskartels en misdadigers halen hun wapens voornamelijk uit de VS. In Mexico zijn de meeste wapens illegaal, in tegenstelling tot de VS waar automatische vuurwapens zelfs in supermarkten verkrijgbaar zijn. Zo is Amerikaanse supermarktketen Walmart de grootste vuurwapendistributeur ter wereld. Mexico daarentegen heeft opmerkelijk slechts één enkele wapenwinkel.

...